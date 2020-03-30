У Німеччині в десятки разів злетіли ціни на маски і захисні костюми через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. На тлі пандемії потреба в захисному одязі і масках в медустановах привела до "вибухового зростання цін" в Німеччині. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP і DW.
Так, ціна захисних масок типу FFP2 всього за кілька днів зросла на 3000%: з 0,45 євро за штуку до 13,52 євро. На ринку "панує хаос".
"Це дикий захід. Кожен намагається нажитися і скористатися тяжкою ситуацією в лікарнях", - заявив Олаф Берзой, керівник торгового об'єднання Clinicpartner, яке здійснює закупівлі для клінік і будинків літніх людей.
Берзой поскаржився, що сертифікати на продукцію нерідко підробляють, а фільтри непридатні до експлуатації, що загрожує як пацієнтам, так і медперсоналу.
Нагадаємо, у Німеччині вже близько 400 смертей і понад 52 тисячі хворих COVID-19.