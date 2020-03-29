Епідемія коронавірусу: у Німеччині вже близько 400 смертей і понад 52 тисячі хворих COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У Німеччині, станом на 29 березня, виявлено 52 547 випадків інфікування коронавірусом і 389 смертей, передає УНН із посиланням на дані Інституту Роберта Коха.
Так, згідно з опублікованими даними, всього за попередню добу було зафіксовано 63 летальних випадки, а загальна кількість смертей від коронавірусу в країні досягла 389.
Відзначається, що випадки зараження новим коронавірусом (SARS-CoV-2) були підтверджені у всіх федеральних землях.
Відзначимо, за даними Університету Джона Хопкінса, в ФРН підтверджено 58 247 випадків інфікування, з яких 455 летальних.
Як повідомлялося в УНН, в Іспанії смертність від коронавірусної інфекції COVID-19 за добу знову перевищила 800 випадків, а загальна кількість загиблих з початку пандемії наближається до позначки в 7 тисяч жертв.