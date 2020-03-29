Эпидемия коронавируса: в Германии уже около 400 смертей и более 52 тысячи больных COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 59420 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 69156 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 82755 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 81225 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 102856 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 84902 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105814 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130887 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130306 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Эпидемия коронавируса: в Германии уже около 400 смертей и более 52 тысячи больных COVID-19

Эпидемия коронавируса: в Германии уже около 400 смертей и более 52 тысячи больных COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. В Германии, по состоянию на 29 марта, выявлено 52547 случаев инфицирования коронавирусом и 389 смертей, передает УНН со ссылкой на данные Института Роберта Коха.

Так, согласно опубликованным данным, всего за минувшие сутки было зафиксировано 63 летальных случая, а общее количество смертей от коронавируса в стране достигло 389.

Отмечается, что случаи заражения новым коронавирусом (SARS-CoV-2) были подтверждены во всех федеральных землях.

Отметим, по данным Университета Джона Хопкинса, в ФРГ подтверждено 58247 случаев инфицирования, из которых 455 - летальные.

Как сообщалось в УНН, в Испании смертность от коронавирусной инфекции COVID-19 в сутки снова превысила 800 случаев, а общее количество погибших с начала пандемии приближается к отметке в 7000 жертв.

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