Эпидемия коронавируса: в Германии уже около 400 смертей и более 52 тысячи больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В Германии, по состоянию на 29 марта, выявлено 52547 случаев инфицирования коронавирусом и 389 смертей, передает УНН со ссылкой на данные Института Роберта Коха.
Так, согласно опубликованным данным, всего за минувшие сутки было зафиксировано 63 летальных случая, а общее количество смертей от коронавируса в стране достигло 389.
Отмечается, что случаи заражения новым коронавирусом (SARS-CoV-2) были подтверждены во всех федеральных землях.
Отметим, по данным Университета Джона Хопкинса, в ФРГ подтверждено 58247 случаев инфицирования, из которых 455 - летальные.
Как сообщалось в УНН, в Испании смертность от коронавирусной инфекции COVID-19 в сутки снова превысила 800 случаев, а общее количество погибших с начала пандемии приближается к отметке в 7000 жертв.