В Испании количество жертв от коронавируса в сутки снова превысило 800 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В Испании смертность от коронавирусной инфекции COVID-19 в сутки снова превысила 800 случаев, а общее количество погибших с начала пандемии приближается к отметке в 7 тысяч жертв. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Испании, передает УНН.
"В Испании на сегодняшний день зарегистрировано 78 797 случаев, 6528 случаев смерти и 14 709 случаев выздоровления", - говорится в отчете Министерства здравоохранения по 29 марта.
Отмечается, что наиболее высокая совокупная заболеваемость за последние 14 дней наблюдается в Риохе, Мадриде, Наварре и Кастильи-Ла-Манче.
Таким образом, общее количество смертей в Испании за сутки составило 834 человека, что стало новым антирекордом.
Накануне сообщалось о том, что в целом в Испании 5694 человека умерли, в то время как 72 248 были инфицированными вирусом.