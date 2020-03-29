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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 89848 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101365 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103495 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102682 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110824 просмотра

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В Испании количество жертв от коронавируса в сутки снова превысило 800 человек

В Испании количество жертв от коронавируса в сутки снова превысило 800 человек

Киев  •  УНН

 • 14694 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. В Испании смертность от коронавирусной инфекции COVID-19 в сутки снова превысила 800 случаев, а общее количество погибших с начала пандемии приближается к отметке в 7 тысяч жертв. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Испании, передает УНН.

"В Испании на сегодняшний день зарегистрировано 78 797 случаев, 6528 случаев смерти и 14 709 случаев выздоровления", - говорится в отчете Министерства здравоохранения по 29 марта.

Отмечается, что наиболее высокая совокупная заболеваемость за последние 14 дней наблюдается в Риохе, Мадриде, Наварре и Кастильи-Ла-Манче.

Таким образом, общее количество смертей в Испании за сутки составило 834 человека, что стало новым антирекордом.

Накануне сообщалось о том, что в целом в Испании 5694 человека умерли, в то время как 72 248 были инфицированными вирусом.

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