В Іспанії кількість жертв від коронавірусу за добу знову перевищила 800 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. В Іспанії смертність від коронавирусної інфекції COVID-19 за добу знову перевищила 800 випадків, а загальна кількість загиблих з початку пандемії наближається до позначки у 7 тисяч жертв. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Іспанії, передає УНН.
"В Іспанії на сьогоднішній день зареєстровано 78 797 випадків, 6528 випадків смерті та 14 709 випадків одужання", - йдеться у звіті Міністерства охорони здоров'я за 29 березня.
Відзначається, що найбільш висока сукупна захворюваність за останні 14 днів спостерігається в Ріосі, Мадриді, Наваррі і Кастильї-Ла-Манчі.
Таким чином, загальна кількість смертей в Іспанії за добу склала 834 людини, що стало новим антирекордом.
Напередодні повідомлялося про те, що загалом в Іспанії 5 694 людини померли, в той час як 72 248 були інфікованими вірусом.