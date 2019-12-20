В Германии суд запретил Uber
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Окружной суд Франкфурта-на-Майне (Германия) запретил сервис онлайн-заказ такси Uber. Об этом сообщает УНН со ссылкой на суд.
Иск был подан службой такси Taxi Deutschland. Решение суда вступает в силу немедленно. Хотя клиенты могут заказывать такси через независимых подрядчиков Uber.
Uber собирается обжаловать это решение в суде высшей инстанции.
Напомним, Зеленский обсудил с исполнительным директором Uber увеличение инвестиций в Украину.