В Германии суд запретил Uber

Иск был подан службой такси Taxi Deutschland. Решение суда вступает в силу немедленно. Хотя клиенты могут заказывать такси через независимых подрядчиков Uber.

Uber собирается обжаловать это решение в суде высшей инстанции.

Напомним, Зеленский обсудил с исполнительным директором Uber увеличение инвестиций в Украину.