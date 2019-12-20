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У Німеччині суд заборонив Uber

У Німеччині суд заборонив Uber

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Окружний суд Франкфурта-на-Майні (Німеччина) заборонив сервіс онлайн-замовлення таксі Uber. Про це повідомляє УНН з посиланням на суд.

Позов був поданий службою таксі Taxi Deutschland. Рішення суду набирає чинності негайно. Хоча клієнти можуть замовляти таксі через незалежних підрядників Uber.

Uber збирається оскаржити це рішення в суді вищої інстанції.

Нагадаємо, Зеленський обговорив з виконавчим директором Uber збільшення інвестицій в Україну.

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