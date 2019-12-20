У Німеччині суд заборонив Uber
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Окружний суд Франкфурта-на-Майні (Німеччина) заборонив сервіс онлайн-замовлення таксі Uber. Про це повідомляє УНН з посиланням на суд.
Позов був поданий службою таксі Taxi Deutschland. Рішення суду набирає чинності негайно. Хоча клієнти можуть замовляти таксі через незалежних підрядників Uber.
Uber збирається оскаржити це рішення в суді вищої інстанції.
Нагадаємо, Зеленський обговорив з виконавчим директором Uber збільшення інвестицій в Україну.