Зеленський обговорив з виконавчим директором Uber збільшення інвестицій в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з виконавчим директором компанії Uber Technologies Inc. Дарою Хосровшахі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Президента.
Під час зустрічі було обговорено низку питань щодо діяльності Uber в Україні, а також перспективи нарощування капіталовкладень компанії в нашій державі.
Український лідер поінформував Дару Хосровшахі про реалізацію політики реформ, покликану поліпшити бізнесовий клімат в Україні та створити сприятливі умови для залучення іноземних інвестицій.
Під час зустрічі йшлося про використання компанією Uber в Україні екологічних автомобілів.
Нагадаємо, збитки Uber в I кварталі цього року перевищили 1 млрд доларів.