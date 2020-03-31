В Германии еженедельно на коронавирус проверяют 350 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Руководитель Института имени Роберта Коха Лотар Вилер сообщил, что в Германии каждую неделю около 350 000 человек проверяют на наличие коронавируса. Такие данные Вилер озвучил во вторник, 31 марта, во время брифинга в Берлине, передает УНН со ссылкой на dpa и DW.
По его словам, имеющимся в настоящее время методами добиться увеличения количества тестов на наличие коронавируса пока невозможно. Уже через несколько недель Вилер ожидает получить точные данные о распространении коронавируса в Германии. К середине апреля специалисты института надеются иметь достаточно данных, чтобы можно было проследить четкую тенденцию, добавил Вилер.
В то же время руководитель Института имени Роберта Коха признал, что до сих пор относительно низкий показатель летальности в Германии может возрасти. "Отчеты содержат своеобразную временную задержку. Ведь люди умирают только после определенного течения болезни", - пояснил он.
"К сожалению, теперь у нас добавились случаи в домах престарелых. Как это ни прискорбно, но надо считаться с тем, что уровень смертности будет расти", - добавил Вилер.
До сих пор в Германии довольно низкий показатель летальности объясняли прежде всего активным проведением тестов на наличие заражения коронавирусом.
Напомним, в Германии в десятки раз взлетели цены на маски и защитные костюмы из-за коронавируса.