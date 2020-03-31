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В Германии еженедельно на коронавирус проверяют 350 тысяч человек

В Германии еженедельно на коронавирус проверяют 350 тысяч человек

Киев  •  УНН

 • 13274 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Руководитель Института имени Роберта Коха Лотар Вилер сообщил, что в Германии каждую неделю около 350 000 человек проверяют на наличие коронавируса. Такие данные Вилер озвучил во вторник, 31 марта, во время брифинга в Берлине, передает УНН со ссылкой на dpa и DW.

По его словам, имеющимся в настоящее время методами добиться увеличения количества тестов на наличие коронавируса пока невозможно. Уже через несколько недель Вилер ожидает получить точные данные о распространении коронавируса в Германии. К середине апреля специалисты института надеются иметь достаточно данных, чтобы можно было проследить четкую тенденцию, добавил Вилер.

В то же время руководитель Института имени Роберта Коха признал, что до сих пор относительно низкий показатель летальности в Германии может возрасти. "Отчеты содержат своеобразную временную задержку. Ведь люди умирают только после определенного течения болезни", - пояснил он.

"К сожалению, теперь у нас добавились случаи в домах престарелых. Как это ни прискорбно, но надо считаться с тем, что уровень смертности будет расти", - добавил Вилер.

До сих пор в Германии довольно низкий показатель летальности объясняли прежде всего активным проведением тестов на наличие заражения коронавирусом.

Напомним, в Германии в десятки раз взлетели цены на маски и защитные костюмы из-за коронавируса.

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