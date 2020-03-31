В Германии еженедельно на коронавирус проверяют 350 тысяч человек

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Руководитель Института имени Роберта Коха Лотар Вилер сообщил, что в Германии каждую неделю около 350 000 человек проверяют на наличие коронавируса. Такие данные Вилер озвучил во вторник, 31 марта, во время брифинга в Берлине, передает УНН со ссылкой на dpa и DW.