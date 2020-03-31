У Німеччині щотижня на коронавірус перевіряють 350 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Керівник Інституту імені Роберта Коха Лотар Вілер повідомив, що в Німеччині щотижня близько 350 тисяч осіб перевіряють на наявність коронавірусу. Такі дані Вілер озвучив у вівторок, 31 березня, під час брифінгу в Берліні, передає УНН з посиланням на dpa і DW.
За його словами, з наявними на даний час методами досягти збільшення кількості тестів на наявність коронавірусу поки неможливо. Вже за кілька тижнів Вілер очікує отримати точні дані щодо поширення коронавірусу в Німеччині. До середини квітня фахівці інституту сподіваються мати досить даних, щоб можна було простежити чітку тенденцію, додав Вілер.
Водночас керівник Інституту імені Роберта Коха визнав, що дотепер відносно низький показник летальності у Німеччині може зрости. "Звіти містять своєрідну часову затримку. Адже люди помирають тільки після певного перебігу хвороби", - пояснив він.
"На жаль, тепер у нас додалися випадки в будинках для людей похилого віку. Як це не прикро, але треба рахуватися з тим, що рівень смертності зростатиме", - додав Вілер.
Досі в Німеччині досить низький показник летальності пояснювали передусім активним проведенням тестів на наявність зараження коронавірусом.
Нагадаємо, у Німеччині в десятки разів злетіли ціни на маски і захисні костюми через коронавірус.