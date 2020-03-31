У Німеччині щотижня на коронавірус перевіряють 350 тисяч осіб

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Керівник Інституту імені Роберта Коха Лотар Вілер повідомив, що в Німеччині щотижня близько 350 тисяч осіб перевіряють на наявність коронавірусу. Такі дані Вілер озвучив у вівторок, 31 березня, під час брифінгу в Берліні, передає УНН з посиланням на dpa і DW.