В Германии началось затопление из-за урагана
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. На севере Германии началось затопление в результате штормового ветра. Об этом сообщает DW, передает УНН.
В федеральных землях Шлезвиг-Гольштейн и Мекленбург-Передняя Померания свирепствует штормовой циклон "Аксель". В городах Любек, Росток, Варнемюнде и Висмар вечером в среду, 4 января, были зафиксированы подтопления и повреждены десятки зданий. В Любеке минимум 8 автомобилей достали из затопленных территорий. Пешеходные подходы к центральным районам городов перекрыты.
Как отмечается, наводнение может стать крупнейшим за последние 10 лет.
Метеорологи не исключают, что уровень воды в городах поднимется еще на 10 сантиметров. В Любеке, Висмаре и Ростоке уровень уже превысил норму более чем на полтора метра. При этом ураганный ветер немного утих. На острове Рюген один из районов коммуны Гагер оказался отрезанным от остального острова. Еще на одном немецком острове - Узедома - повреждения оказались более существенными.
На востоке и юге страны не исключены сильные снегопады и ливни с градом. При этом в пятницу, 6 февраля, в Германии ожидаются морозы до минус 7 градусов, а в горах - до минус 20.