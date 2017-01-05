У Німеччині почалося затоплення через ураган

У федеральних землях Шлезвіг-Гольштейн та Мекленбург-Передня Померанія лютує штормовий циклон “Аксель”. У містах Любек, Росток, Варнемюнде та Вісмар увечері в середу, 4 січня, були зафіксовані підтоплення та пошкоджені десятки будівель. У Любеку щонайменше 8 автомобілів витягнули із затоплених територій. Пішохідні підходи до центральних районів міст перекриті.

Як зазначається, повінь може стати найбільшою за останні 10 років.

Метеорологи не виключають, що рівень води в містах підніметься ще на 10 сантиметрів. У Любеку, Вісмарі та Ростоку рівень уже перевищив норму більш ніж на півтора метра. При цьому ураганний вітер трохи затих. На острові Рюген один з районів комуни Гагер виявився відрізаним від решти острова. Ще на одному німецькому острові — Узедомі — пошкодження виявилися більш істотними.

На сході та півдні країни не виключені сильні снігопади та зливи з градом. При цьому у п’ятницю, 6 лютого, у Німеччині очікуються морози до мінус 7 градусів, а в горах — до мінус 20.