В Германии хотят ввести штрафы за отказ от прививок
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В Германии в следующем месяце планируют принять закон, которым вводятся штрафы до 2500 евро для родителей, которые отказываются вакцинировать детей, передает УНН со ссылкой на министерство здравоохранения Германии.
Сообщается, что родителей, которые отказываются от вакцинации, будут штрафовать на 2500 евро соответствии с законом.
Также отмечается, новый закон обязывает дошкольные учреждения информировать власть о родителях, которые не будут предоставлять информацию о вакцинации своих детей.
По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), в Европе ужесточаются правила вакцинации, в странах, где снижение иммунизации вызвало всплеск таких заболеваний, как корь, ветряная оспа и эпидемический паротит.
"Никто не может оставаться равнодушным к тому, что люди все еще умирают от кори. Вот почему мы ужесточили правила вакцинации", - сказал немецкий министр здравоохранения Герману грох.
Как сообщал УНН, по данным ВОЗ, в Украине самый низкий показатель вакцинации от дифтерии в регионе.