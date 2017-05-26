У Німеччині хочуть запровадити штрафи за відмову від щеплень
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. У Німеччині наступного місяця планують прийняти закон, яким запроваджуються штрафи до 2500 євро для батьків, які відмовляються вакцинувати дітей, передає УНН з посиланням на міністерство охорони здоров'я Німеччини.
Повідомляється, що батьків, які відмовляються від вакцинації, будуть штрафувати на 2500 євро відповідно до закону.
Також зазначається, новий закон зобов'язує дошкільні заклади інформувати владу про батьків, які не надаватимуть інформацію про вакцинацію своїх дітей.
За даними Європейського центру з профілактики та контролю захворювань (ECDC), в Європі посилюються правила вакцинації, в країнах, де зниження імунізації викликало сплеск таких захворювань, як кір, вітряна віспа і епідемічний паротит.
“Ніхто не може залишатися байдужим до того, що люди все ще вмирають від кору. Ось чому ми посилили правила вакцинації”, - сказав німецький міністр охорони здоров’я Герману Грох.
Як повідомляв УНН, за даними ВООЗ, в Україні найнижчий показник вакцинації від дифтерії у регіоні.