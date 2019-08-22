В Германии ребенок угнал авто у родителей и катался на большой скорости
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В регионе Северный Рейн-Вестфалия в Германии 8-летний мальчик ночью украл отцовскую машину и поехал кататься - на трассе он разогнался до 140 километров в час. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook полиции города Зоест.
Мальчик, который украл Volkswagen Golf с автоматической коробкой передач, разогнался до 140 километров в час, после чего стал плохо справляться с управлением, поэтому решил остановиться.
В результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, в Германии голубь спас водителя от штрафа за превышение скорости.