У Німеччині дитина викрала авто у батьків і каталася на великій швидкості
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У регіоні Північна Рейн-Вестфалія в Німеччині 8-річний хлопчик вночі вкрав батьківську машину і поїхав кататися — на трасі він розігнався до 140 кілометрів на годину. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook поліції міста Зоест.
Хлопець, який поцупив Volkswagen Golf з автоматичною коробкою передач, розігнався до 140 кілометрів на годину, після чого став погано справлятися з керуванням, тому вирішив зупинитися.
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Нагадаємо, у Німеччині голуб врятував водія від штрафу за перевищення швидкості.