У Німеччині дитина викрала авто у батьків і каталася на великій швидкості

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. У регіоні Північна Рейн-Вестфалія в Німеччині 8-річний хлопчик вночі вкрав батьківську машину і поїхав кататися — на трасі він розігнався до 140 кілометрів на годину. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook поліції міста Зоест.

Хлопець, який поцупив Volkswagen Golf з автоматичною коробкою передач, розігнався до 140 кілометрів на годину, після чого став погано справлятися з керуванням, тому вирішив зупинитися.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у Німеччині голуб врятував водія від штрафу за перевищення швидкості.

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