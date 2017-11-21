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В Нигерии в результате взрыва в мечети погибли по меньшей мере 50 человек

В Нигерии в результате взрыва в мечети погибли по меньшей мере 50 человек

Киев  •  УНН

 • 12733 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. По меньшей мере 50 человек погибли в городе Муби на северо-востоке Нигерии в результате террористического акта, передает УНН со ссылкой на DW.

Сообщается, что взрыв прогремел в мечети города Муби на северо-востоке Нигерии. Пояс шахида подорвал на себе во время утренней молитвы подросток-самоубийца.

Десятки человек получили ранения и были доставлены в местные госпитали.

Отмечается, что пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за теракт, однако похожие теракты в этом регионе неоднократно организовывала исламистская группировка "Боко Харам", которое связано с "Исламской государством". Город Муби находилось под контролем исламистов в 2014 году, однако в начале 2015 года нигерийские военные восстановили свой контроль над этой местностью.

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Напомним, что боевики "Боко Харам" с 2009 года ведут террористическую деятельность на северо-востоке Нигерии, а также в соседних Чаде, Нигере и Камеруне. Их жертвами за это время стали десятки тысяч людей, примерно 2,5 миллиона человек стали беженцами.

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