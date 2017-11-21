В Нигерии в результате взрыва в мечети погибли по меньшей мере 50 человек

Сообщается, что взрыв прогремел в мечети города Муби на северо-востоке Нигерии. Пояс шахида подорвал на себе во время утренней молитвы подросток-самоубийца.

Десятки человек получили ранения и были доставлены в местные госпитали.

Отмечается, что пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за теракт, однако похожие теракты в этом регионе неоднократно организовывала исламистская группировка "Боко Харам", которое связано с "Исламской государством". Город Муби находилось под контролем исламистов в 2014 году, однако в начале 2015 года нигерийские военные восстановили свой контроль над этой местностью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Нигерии по меньшей мере 18 человек погибли в результате терактов

Напомним, что боевики "Боко Харам" с 2009 года ведут террористическую деятельность на северо-востоке Нигерии, а также в соседних Чаде, Нигере и Камеруне. Их жертвами за это время стали десятки тысяч людей, примерно 2,5 миллиона человек стали беженцами.