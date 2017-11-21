У Нігерії внаслідок вибуху в мечеті загинуло щонайменше 50 людей

Повідомляється, що вибух пролунав у мечеті міста Мубі на північному сході Нігерії. Пояс шахіда підірвав на собі під час ранкової молитви підліток-самогубця.

Десятки осіб отримали поранення та були доставлені у місцеві шпиталі.

Зазначається, що поки що жодне терористичне угруповання не взяло на себе відповідальність за теракт, проте схожі теракти в цьому регіоні неодноразово організовувало ісламістське угруповання "Боко Харам", яке пов'язане з "Ісламською державою". Місто Мубі перебувало під контролем ісламістів у 2014 році, проте на початку 2015 року нігерійські військові відновили свій контроль над цією місцевістю.

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Нагадаємо, що бойовики "Боко Харам" з 2009 року ведуть терористичну діяльність на північному сході Нігерії, а також у сусідніх Чаді, Нігері та Камеруні. Їхніми жертвами за цей час стали десятки тисяч людей, приблизно 2,5 мільйона осіб стали біженцями.