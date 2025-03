В Нидерландах женщина оказалась в открытом море в 10 км от берега: ее госпитализировали с переохлаждением

Детали

Женщину, которая звала на помощь, заметил экипаж бельгийской яхты недалеко от нидерландского морского курорта Схевенинген. Люди пытались поднять ее на борт. Когда это не удалось, они вызвали береговую охрану Нидерландов.

Спасатели подобрали женщину вертолетом и доставили в больницу. Ее госпитализировали с переохлаждением.

Не сообщается, как женщина оказалась настолько далеко от берега.

Beelden van de reddingsactie 6nm uit de kust van Scheveningen. Het zeiljacht is in de buurt gebleven tot de SAR-helikopter de zwemster uit het water kon halen. De vrouw is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. pic.twitter.com/a5p3bRlla9

- Kustwacht Nederland (@Kustwacht_nl) September 8, 2021