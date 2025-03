У Нідерландах жінка опинилася у відкритому морі за 10 км від берега: її госпіталізували з переохолодженням

Деталі

Жінку, яка кликала на допомогу, помітив екіпаж бельгійської яхти недалеко від нідерландського морського курорту Схевенінген. Люди намагалися підняти її на борт. Коли це не вдалося, вони викликали берегову охорону Нідерландів.

Рятувальники підібрали жінку гелікоптером і доправили у лікарню. Її госпіталізували з переохолодженням.

Не повідомляють, як жінка опинилася настільки далеко від берега.

Beelden van de reddingsactie 6nm uit de kust van Scheveningen. Het zeiljacht is in de buurt gebleven tot de SAR-helikopter de zwemster uit het water kon halen. De vrouw is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. pic.twitter.com/a5p3bRlla9

— Kustwacht Nederland (@Kustwacht_nl) September 8, 2021