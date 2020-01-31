В Нидерландах проходит забастовка учителей
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Тысячи преподавателей вышли на улицы крупных городов Нидерландов с требованием, чтобы правительство, в частности, решил проблему нехватки учителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NOS.
"Учителя вышли на улицы в различных крупных городах Нидерландов. Они требовали, чтобы правительство лучше работал над проблемами по начального и среднего образования и нашел решение проблемы нехватки учителей", - говорится в сообщении.
Также учителя требовали повышения заработной платы и уменьшения нагрузки.
По информации профсоюзов, 30 января свои двери закрыли более 4000 начальных и средних школ. Многие школы также не будут работать сегодня.
Протесты прошли, в частности, в Амстердаме, Роттердаме, Гронингене, Маастрихте и Гааге.
31 января акции запланированы в Утрехте и Ден Бош.
Напомним, забастовка во Франции вызвала транспортный коллапс.