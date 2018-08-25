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В Нидерландах в прошлом году произведено синтетических наркотиков на 19 млрд евро

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. 19 млрд евро составляет рыночная цена синтетических наркотиков, произведенных в Нидерландах в 2017 году. Об этом сообщается в докладе полицейской академии в Апелдорне, опубликованной в субботу, передает УНН со ссылкой на dpa.

В Нидерландах в прошлом году произведено синтетических наркотиков на 19 млрд евро

По оценкам экспертов, в 5 млрд евро из этой суммы осядет в карманах производителей.

Нидерланды занимают лидирующее положение на рынке производства экстази и амфетаминов. Во многом это связывают с хорошей инфраструктурой страны, сравнительно терпимым отношением к этому типу наркотических средств, а также недостаточным количество полицейских, специализирующихся на борьбе с наркотиками. Поэтому, как отмечает агентство dpa, реальные объемы произведенных наркотиков могут быть гораздо выше приведенных в докладе. При этом министр безопасности и юстиции Нидерландов Фердинанд Грапперхаус назвал данные, содержащиеся в документе, “шокирующими”. По его словам, правительство решило выделить больше средств, чтобы исправить “позорную позицию” страны в рейтинге производителей наркотиков.

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Справка: Наркополитика Нидерландов регулируется опиумным законом, в состав которого входят два перечня препаратов. Первый содержит средства, относящиеся к тяжёлым, второй — к лёгким наркотикам. Любые операции (ввоз/вывоз, продажа, наличие) с препаратами из обоих списков запрещены законом. ТТем не менее, некоторые операции не преследуются, хотя и не являются легальными. Нормы криминального права рассматриваются, как носящие потенциальный характер: министерство юстиции может отказаться от преследования некоторых правонарушений, если это позволяет достичь более высоких общественных целей. В случае политики по наркотикам, такие цели — это здоровье населения (через разделение рынков лёгких и тяжёлых наркотиков) и общественный порядок. Посредством контроля за продажей лёгких наркотиков и строгого преследования операций с тяжёлыми, два рынка существуют раздельно, что снижает вероятность встречи потребителей конопли с более опасными для здоровья тяжёлыми наркотиками. Хотя в целом в стране действует описанная выше политика терпимости (нидерл. gedoogbeleid) к лёгким наркотикам, местные власти вправе ограничивать её на локальном уровне, что часто происходит в пограничных областях, в целях ограничения вывоза наркотиков за границу и наркотуризма.

В тот же день стало известно, что в порту бельгийского города Гент была изъята партия кокаина весом около 2 тонн. Рыночная цена партии составляет примерно 100 млн долларов. Наркотики были перевезена в 1,9 тыс пакетов, размещенных в контейнерах с керамической плиткой на судне, следовавшем из Бразилии. На часть пакетов был нанесен логотип российской правящей партии “Единая Россия”.

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