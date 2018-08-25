У Нідерландах у минулому році вироблено синтетичних наркотиків на 19 млрд євро

За оцінками експертів, до 5 млрд євро з цієї суми осяде в кишенях виробників.

Нідерланди займають лідируюче положення на ринку виробництва екстазі та амфетамінів. Багато в чому це пов’язують із гарною інфраструктурою країни, порівняно терпимим ставленням до цього типу наркотичних засобів, а також недостатньою кількістю поліцейських, що спеціалізуються на боротьбі з наркотиками. Реальні обсяги вироблених наркотиків можуть бути набагато вищими наведених у доповіді. При цьому міністр безпеки і юстиції Нідерландів Фердинанд Грапперхаус назвав дані, що містяться в документі, “шокуючими”. За його словами, уряд вирішив виділити більше коштів, щоб виправити “ганебну позицію” країни у рейтингу виробників наркотиків.

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Довідка: Наркополітика Нідерландів регулюється опіумним законом, до складу якого входять два переліки препаратів. Перший містить засоби, що відносяться до тяжких, другий — до легких наркотиків. Будь-які операції (ввезення/вивезення, продаж, наявність) із препаратами із обох списків заборонені законом. Тим не менш, деякі операції не переслідуються, хоча і не є легальними. Норми кримінального права носять потенційний характер: міністерство юстиції може відмовитися від переслідування деяких правопорушень, якщо це дозволяє досягти більш високих суспільних цілей. У випадку політики боротьби із наркотиками, такі цілі — це здоров’я населення (через поділ ринків легких і важких наркотиків) і громадський порядок. Хоча в цілому в країні діє описана вище політика терпимості до легких наркотиків, місцева влада має право обмежувати її на локальному рівні, що часто відбувається в прикордонних областях, із метою обмеження вивезення наркотиків за кордон і наркотуризму. За допомогою контролю за продажем легких наркотиків і суворого переслідування операцій із важкими, два ринки існують окремо, що знижує ймовірність зустрічі споживачів конопель із більш небезпечними для здоров’я важкими наркотиками.

У той же день стало відомо, що в порту бельгійського міста Гент було вилучено партію кокаїну вагою близько 2 тонн. Ринкова ціна партії становить приблизно 100 млн доларів. Наркотики були перевезені в 1,9 тис пакетів, розміщених у контейнерах із керамічною плиткою на судні, що прямував із Бразилії. На частину пакетів був нанесений логотип російської правлячої партії “Єдина Росія”.