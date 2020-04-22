В Нидерландах начался масштабный лесной пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В нидерландском национальном парке Де-Майнвег, расположенном вблизи границы с Германией, бушует масштабный лесной пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на dpa и DW.
Во вторник, 21 апреля, огонь начал быстро распространяться, сообщили органы власти нидерландской провинции Лимбург. Из-за опасности пришлось эвакуировать часть жителей близлежащих районов.
Сначала пожарные уверяли, что пожар под контролем. Однако впоследствии сильные ветры разнесли пламя на другие участки леса и кустарников. По данным пожарной службы, огнем уничтожено около 170 гектаров леса. От стихии пострадал и немецкий район Фирзен в земле Северный Рейн-Вестфалия, где выгорело 10 гектаров леса.
В Германии и соседних странах на протяжении второй половины марта и вот уже двух декад апреля наблюдалось крайне мало осадков, что способствует лесным пожарам. В последнее время о неконтролируемом распространении огня сообщается сразу в нескольких районах в различных федеральных землях.
Однако нередко к пожарам приводит и человеческий фактор, в частности небрежное обращение с огнем.
Между тем в Метеорологической службе ФРГ прогнозируют местами осадки на следующие выходные. Однако, по данным метеорологов, прогнозируемого количества влаги, которые они принесут, будет недостаточно для того, чтобы снизить угрозу появления новых лесных пожаров во многих регионах страны.
Напомним, в Нидерландах косят тюльпаны, чтобы не допускать скопления людей.