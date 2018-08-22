В Нидерландах автомобиль протаранил здание мэрии и взорвался

Тело мужчины было обнаружено рядом с автомобилем, что свидетельствует о том, что он, возможно, попытался покинуть место происшествия, сообщила полиция.

Полиция сообщила, что у правоохранителей есть "твердое подозрение" о том, кто совершил нападение, которое, как полагают, не связано с терроризмом. По словам пресс-секретаря пожарной службы, полиция недавно получила угрозу, связанную с инцидентом.

Напомним, в Нидерландах полиция эвакуировала вокзал из-за сообщения о бомбе.