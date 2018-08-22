У Нідерландах автомобіль протаранив будівлю мерії і вибухнув
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Автомобіль з двома газовими балонами врізався у будівлю мерії в Лінгеварді на сході Нідерландів, водій загинув, коли один з балонів вибухнув. Про це УНН повідомляє з посиланням на DutchNews.
Тіло чоловіка було виявлено поряд з автомобілем, що свідчить про те, що він, можливо, спробував втекти з місця події, повідомила поліція.
Поліція повідомила, що у правоохоронців є "тверде підозра" про те, хто скоїв напад, який, як вважають, не пов'язаний з тероризмом. За словами прес-секретаря пожежної служби, поліція недавно отримала погрозу, пов'язану з інцидентом.
Нагадаємо, у Нідерландах поліція евакуювала вокзал через повідомлення про бомбу.