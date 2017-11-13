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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 18301 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 49430 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 69165 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 76166 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 77054 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 62428 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 99715 просмотра

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11 марта, 06:59 • 100726 просмотра

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НБУ: для Украины крайне важно продолжение сотрудничества с МВФ

НБУ: для Украины крайне важно продолжение сотрудничества с МВФ

Киев  •  УНН

 • 7913 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Для Украины крайне важно продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом сказал заместитель председателя Национального банка Олег Чурий в эфире программы "Первая Полоса", передает УНН.

"Для Украины очень критично (важно) продолжение сотрудничества с МВФ и не только продолжение к концу следующего года, но и новая программа МВФ. Потому что это и залог проведения реформ, это и залог финансовой и макроэкономической стабильности", - сказал он.

Ранее Президент П.Порошенко заявил, что рост ВВП Украины в 2018 году по прогнозу МВФ составит 3,2%.

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