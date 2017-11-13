НБУ: для Украины крайне важно продолжение сотрудничества с МВФ

"Для Украины очень критично (важно) продолжение сотрудничества с МВФ и не только продолжение к концу следующего года, но и новая программа МВФ. Потому что это и залог проведения реформ, это и залог финансовой и макроэкономической стабильности", - сказал он.

Ранее Президент П.Порошенко заявил, что рост ВВП Украины в 2018 году по прогнозу МВФ составит 3,2%.