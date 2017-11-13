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НБУ: для України вкрай важливе продовження співпраці з МВФ

НБУ: для України вкрай важливе продовження співпраці з МВФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Для України є вкрай важливим продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. Про це сказав заступник голови Національного банку Олег Чурій в ефірі програми "Перша Шпальта", передає УНН.

"Для України вкрай критично (важливе) продовження співпраці з МВФ і не тільки продовження до кінця наступного року, але й нова програма МВФ. Тому що це і запорука проведення реформ, це і запорука фінансової, і макроекономічної стабільності", - сказав він.

Раніше Президент П.Порошенко заявив, що ріст ВВП України у 2018 році за прогнозом МВФ сягне 3,2%.

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