В НБУ прокомментировали ситуацию в госфинансах Украины

"Несмотря на то, что за январь-апрель доходы бюджета выросли на 18,2% (к аналогичному периоду прошлого года), доходы общего фонда госбюджета составляют лишь 93,2% от росписи на этот период. Основным источником финансирования дефицита госбюджета нынешнего года является заимствования на внутреннем рынке. Большую их часть составляют краткосрочные бумаги. Ощутимый вклад в финансирование бюджетного дефицита внес Национальный банк, перечислив в госбюджет 47,6 млрд грн своих доходов", - написал Данилишин.

По состоянию на начало мая на счетах Минфина в национальной валюте было 36,85 млрд грн. На валютных счетах находился эквивалент 53,8 млрд грн (во многом благодаря привлечению 529 млн евро кредита под гарантии Всемирного банка и доразмещению облигаций внешнего госзайма 2018 на 350 млн долл.). Международные резервы НБУ на 1 мая составили 20,5 млрд долл., увеличившись с начала года на 925 млн. Эти цифры важны для управления госдолгом, особенно на фоне заметного отставания доходов госбюджета в январе-апреле от запланированных показателей. Следует учесть, что в 2019 году Минфин запланировал на обслуживание и погашение госдолга 478,22 млрд грн, что превышает 46% доходов государственного бюджета.

Если вынести за скобки большую долговую нагрузку на бюджет (ведь с 478,2 млрд грн все равно большую часть будет рефинансировано за счет новых выпусков ОВГЗ), то ситуация с госдолгом выглядит на первый взгляд неплохо. По итогам первого квартала, соотношение госдолга к ВВП впервые за долгое время опустилась ниже 60%. Но одним из самых сильных вызовов будет погашение госдолгов в инвалюте. В мае-декабре нужно выплатить 3,5 млрд долл. по внешнему госдолгу и 2,8 млрд долл. по валютным ОВГЗ. Суммарно - 6,3 млрд долл.

Председатель Совета НБУ обратил внимание на ситуацию с ОВГЗ.

"С одной стороны, на май-июль приходится пик по валютным ОВГЗ - нужно выплатить 1,7 млрд долл. С другой - "давить" на валютный рынок будет и погашение краткосрочных гривневых ОВГЗ, которые нерезиденты приобрели в феврале-апреле. По состоянию на 13 мая вложения нерезидентов в ОВГЗ составляли 39,2 млрд грн, по сравнению с началом года они выросли почти в 6,5 раза - около 1,5 млрд долл. (в долларовом эквиваленте) иностранцы вложили в краткосрочные ОВГЗ этого года. Вероятно, в июле-сентябре значительная часть после погашения гривневых ОВГЗ будет конвертироваться в инвалюту и выводиться из Украины", - написал он.

Также Данилишин прокомментировал отношения новой власти с МВФ, которые, по его словам, будут одной из важнейших задач украинской власти в аспекте госдолга и курсовой стабильности

"По программе stan-by, которая действует до конца этого года, мы можем рассчитывать на получение двух траншей кредита на общую сумму 2,5 млрд долл. Что для этого нужно сделать? Все необходимые меры прописаны в Меморандуме о сотрудничестве Украины с МВФ, там перечислены реформы в антикоррупционной, фискальной, пенсионной и энергетической сферах, которые необходимо осуществить. Получение траншей кредита от Фонда будет традиционным маркером для предоставления макрофинансовой помощи ЕС (500 млн евро) и кредита Всемирного банка (500 млн евро). От успеха сотрудничества с официальными кредиторами в немалой степени зависят прохождения пиковых платежей по внешнему госдолгу и стабильность гривны", - отметил он.