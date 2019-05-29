У НБУ прокоментували ситуацію у держфінансах України

"Попри те, що за січень-квітень доходи бюджету виросли на 18,2% (до аналогічного періоду минулого року), доходи загального фонду держбюджету становлять лише 93,2% від розпису на цей період. Основним джерелом фінансування дефіциту держбюджету нинішнього року є запозичення на внутрішньому ринку. Більшу їхню частину становлять короткострокові папери. Відчутний внесок у фінансування бюджетного дефіциту вніс Національний банк, перерахувавши до держбюджету 47,6 млрд грн своїх прибутків", - написав Данилишин.

Станом на початок травня на рахунках Мінфіну в національній валюті було 36,85 млрд грн. На валютних рахунках знаходився еквівалент 53,8 млрд грн (значною мірою завдяки залученню 529 млн євро кредиту під гарантії Світового банку та дорозміщенню облігацій зовнішньої держпозики 2018 р. на 350 млн дол.). Міжнародні резерви НБУ на 1 травня становили 20,5 млрд дол., збільшившись від початку року на 925 млн. Ці цифри важливі для управління держборгом, особливо на тлі помітного відставання доходів держбюджету в січні—квітні від запланованих показників. Слід врахувати, що у 2019 р. Мінфін запланував на обслуговування та погашення держборгу 478,22 млрд грн, що перевищує 46% доходів державного бюджету.

Якщо винести за дужки велике боргове навантаження на бюджет (адже з 478,2 млрд грн все одно більшу частину буде рефінансовано за рахунок нових випусків ОВДП), то ситуація з держборгом виглядає на перший погляд непогано. За підсумками першого кварталу, співвідношення держборгу до ВВП уперше за тривалий час опустилося нижче від 60%. Але одним із найсильніших викликів буде погашення держборгів у інвалюті. У травні—грудні потрібно виплатити 3,5 млрд дол. за зовнішнім держборгом і 2,8 млрд дол. за валютними ОВДП. Сумарно — 6,3 млрд дол.

Голова Ради НБУ звернув увагу на ситуацію з ОВДП.

"З одного боку, на травень—липень припадає пік за валютними ОВДП — потрібно виплатити 1,7 млрд дол. З іншого — "тиснути" на валютний ринок буде й погашення короткострокових гривневих ОВДП, які нерезиденти придбали в лютому—квітні. Станом на 13 травня вкладення нерезидентів в ОВДП становили 39,2 млрд грн, порівняно з початком року вони зросли майже в 6,5 разу, — близько 1,5 млрд дол. (у доларовому еквіваленті) іноземці вклали в короткострокові ОВДП цього року. Імовірно, у липні—вересні значна частина коштів після погашення гривневих ОВДП буде конвертуватися в інвалюту та виводитися з України", - написав він.

Також Данилишин прокоментував відносини нової влади з МВФ, які, за його словами, будуть одним із найважливіших завдань української влади в аспекті держборгу та курсової стабільності

"За програмою stan-by, яка діє до кінця цього року, ми можемо розраховувати на одержання двох траншів кредиту на загальну суму 2,5 млрд дол. Що для цього потрібно зробити? Усі необхідні заходи прописано в Меморандумі про співробітництво України з МВФ, там перелічено реформи в антикорупційній, фіскальній, пенсійній та енергетичній сферах, які необхідно здійснити. Отримання траншів кредиту від Фонду буде традиційним маркером для надання макрофінансової допомоги ЄС (500 млн євро) і кредиту Світового банку (500 млн євро). Від успіху співробітництва з офіційними кредиторами в чималому ступені залежать проходження пікових платежів за зовнішнім держборгом і стабільність гривні", - зазначив він.