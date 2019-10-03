В НБУ прогнозируют снижение учетной ставки до 8% к концу 2021 года
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Национальный банк Украины планирует до конца 2021 года достичь уровня учетной ставки 8%. Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий во время совместного брифинга с Премьер-министром Алексеем Гончаруком, передает УНН.
"Прогнозируем достижения 8% уровня учетной ставки на конец 2021 года", - сказал Смолий.
Отметим, что в меморандуме между Кабмином и НБУ указано, что Нацбанк "будет применять учетную ставку как основной монетарный инструмент влияния на инфляционные процессы и постепенно снижать ее до 8% (на конец 2021 года согласно с Инфляционным отчетом по июль 2019 года) при снижении инфляции к цели 5%".
Напомним, в НБУ спрогнозировали уровень инфляции на конец года.