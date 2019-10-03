У НБУ спрогнозували рівень інфляції на кінець року
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Рівень інфляції на кінець 2019 року в Україні може сягнути 6,3%. Такий прогноз озвучив голова НБУ Яків Смолій на спільному брифінгу з Прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, передає УНН.
"Маємо прогноз щодо інфляції до кінця 2019 року. Це орієнтовно 6,3% порівняно з попереднім роком”, - повідомив Смолій.
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Нагадаємо, НБУ спрямує монетарну політику на зниження інфляції до 5%.
Раніше у S&P дали прогноз по інфляції в Україні.