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У S&P дали прогноз по інфляції в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Згідно з прогнозом міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor's Global Ratings, інфляція в Україні наблизиться до середньострокової мети НБУ в 5%. Про це йдеться в повідомленні агентства, передає УНН.

У S&P дали прогноз по інфляції в Україні

"Після істотних реформ в 2015 році і отримання операційної незалежності НБУ домігся розумного успіху в стримуванні інфляції. Він також почав поступово очищати банківську систему. На тлі тенденції до зниження інфляції НБУ почав пом'якшувати грошово-кредитну політику, двічі знизивши ставки в 2019 році. Зараз ключова ставка становить 16,5%, а реальні процентні ставки все ще залишаються високими. З урахуванням наших очікувань знецінення української гривні з 2020 року і переходу на внутрішні ціни, а також щодо сильного зростання заробітної плати, ми прогнозуємо, що інфляція наблизиться, але залишиться за межами середньострокової мети НБУ в 5% +/- 1%", - говориться в прогнозі.

Крім того, експерти вважають, що ціни на імпортовані енергоносії можуть підвищити інфляцію вище, ніж прогнозується.

Як повідомляв УНН, кредитне рейтингове агентство Standard & Poor's підвищило рейтинг України з B- до B.

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