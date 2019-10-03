У НБУ пояснили стрибки курсу гривні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У Національному банку України коливання курсу гривні до долара пояснили реакцією на тенденції в економіці та у світі в умовах гнучкого курсоутворення у країні. Про це УНН повідомили у НБУ у відповіді на запит.
"За режиму гнучкого курсоутворення коливання курсу є реакцією ринку на постійні зміни ситуації в економіці та у світі. Після періоду посилених коливань ринок завжди знаходить точку рівноваги і відбувається зворотний тренд", - зазначили у НБУ.
У регуляторі вказали, що роль НБУ на валютному ринку – згладжувати значні коливання (як в один, так і в інший бік), які можуть бути шкідливими для економіки. "Щоб запобігти надмірним "розгойдуванням" курсу, в період суттєвих коливань в бік знецінення, НБУ продає валюту, а за наявності надлишкової пропозиції, яка спричиняє коливання в бік зміцнення, – викуповує її для поповнення міжнародних резервів", - пояснили у регуляторі.
"Сьогодні макрофінансова ситуація в Україні є достатньо стійкою", - запевнили при цьому у Нацбанку.
За даними регулятора, у цьому році спостерігається стабільне зростання експорту і приплив інвестицій нерезидентів в державні цінні папери на противагу помірним обсягам імпорту та репатріації дивідендів. "Темпи зростання експорту є навіть вищими за темпи зростання імпорту, якщо не враховувати у статистичній звітності пільгове розмитнення автівок на іноземній реєстрації", - повідомили в центральному банку України.
За інформацією НБУ, зважена фіскальна та жорстка монетарна політики поступово наближають інфляцію до цільового рівня у 5%, якого, за прогнозами Національного банку, буде досягнуто вже у наступному році.
Нагадаємо, інтервенції Національного банку України з продажу валюти на цьому тижні - з 30 вересня по 2 жовтня - становили 200 млн доларів США.