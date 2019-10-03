У НБУ пояснили стрибки курсу гривні

$41.400.13
45.840.29
ukru
Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку
13:43 • 11417 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11:26 • 26479 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 41373 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 91103 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 67315 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 60375 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 281694 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 173824 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 141551 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 142026 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.4м/с
36%
Популярнi новини

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 55605 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 74181 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

11 квітня, 08:05 • 69643 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

09:37 • 23339 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 38770 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 91071 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 281677 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 222489 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 337414 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 353848 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 4400 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 8964 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 8140 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 13467 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 74833 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

У НБУ пояснили стрибки курсу гривні

Київ • УНН

 • 31786 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У Національному банку України коливання курсу гривні до долара пояснили реакцією на тенденції в економіці та у світі в умовах гнучкого курсоутворення у країні. Про це УНН повідомили у НБУ у відповіді на запит.

У НБУ пояснили стрибки курсу гривні

"За режиму гнучкого курсоутворення коливання курсу є реакцією ринку на постійні зміни ситуації в економіці та у світі. Після періоду посилених коливань ринок завжди знаходить точку рівноваги і відбувається зворотний тренд", - зазначили у НБУ.

У регуляторі вказали, що роль НБУ на валютному ринку – згладжувати значні коливання (як в один, так і в інший бік), які можуть бути шкідливими для економіки. "Щоб запобігти надмірним "розгойдуванням" курсу, в період суттєвих коливань в бік знецінення, НБУ продає валюту, а за наявності надлишкової пропозиції, яка спричиняє коливання в бік зміцнення, – викуповує її для поповнення міжнародних резервів", - пояснили у регуляторі.

"Сьогодні макрофінансова ситуація в Україні є достатньо стійкою", - запевнили при цьому у Нацбанку.

За даними регулятора, у цьому році спостерігається стабільне зростання експорту і приплив інвестицій нерезидентів в державні цінні папери на противагу помірним обсягам імпорту та репатріації дивідендів. "Темпи зростання експорту є навіть вищими за темпи зростання імпорту, якщо не враховувати у статистичній звітності пільгове розмитнення автівок на іноземній реєстрації", - повідомили в центральному банку України.

За інформацією НБУ, зважена фіскальна та жорстка монетарна політики поступово наближають інфляцію до цільового рівня у 5%, якого, за прогнозами Національного банку, буде досягнуто вже у наступному році.

Нагадаємо, інтервенції Національного банку України з продажу валюти на цьому тижні - з 30 вересня по 2 жовтня - становили 200 млн доларів США.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$63.31
Bitcoin
$81,899.00
S&P 500
$5,249.18
Tesla
$246.51
Газ TTF
$33.35
Золото
$3,246.80
Ethereum
$1,556.28