В НБУ объяснили скачки курса гривни

"При режиме гибкого курсообразования колебания курса являются реакцией рынка на постоянные изменения ситуации в экономике и в мире. После периода усиленных колебаний рынок всегда находит точку равновесия и происходит обратный тренд", - отметили в НБУ.

В регуляторе указали, что роль НБУ на валютном рынке - сглаживать значительные колебания (как в одну, так и в другую сторону), которые могут быть вредными для экономики. "Чтобы предотвратить чрезмерную "раскачку" курса, в период существенных колебаний в сторону обесценения, НБУ продает валюту, а при наличии избыточного предложения, которая вызывает колебания в сторону укрепления, - выкупает ее для пополнения международных резервов", - пояснили в регуляторе.

"Сегодня макрофинансовая ситуация в Украине является достаточно устойчивой", - заверили при этом в Нацбанке.

По данным регулятора, в этом году наблюдается стабильный рост экспорта и приток инвестиций нерезидентов в государственные ценные бумаги в противовес умеренным объемам импорта и репатриации дивидендов. "Темпы роста экспорта даже выше темпов роста импорта, если не учитывать в статистической отчетности льготное растаможивание автомобилей на иностранной регистрации", - сообщили в центральном банке Украины.

По информации НБУ, взвешенная фискальная и жесткая монетарная политики постепенно приближают инфляцию к целевому уровню в 5%, который, по прогнозам Национального банка, будет достигнут уже в следующем году.

Напомним, интервенции Национального банка Украины по продаже валюты на этой неделе - с 30 сентября по 2 октября - составляли 200 млн долларов США.