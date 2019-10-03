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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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НБУ з початку тижня витратив 200 млн дол. на підтримку гривні

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Інтервенції Національного банку України з продажу валюти на цьому тижні (30.09-02.10) склали 200 млн доларів США. Про це кореспонденту УНН повідомили в НБУ у відповідь на запит.

НБУ з початку тижня витратив 200 млн дол. на підтримку гривні

"Обсяг міжнародних резервів, який упродовж останніх місяців коливається в межах 21-22 млрд доларів США, є достатнім для згладжування поточних коливань на валютному ринку. Так на цьому тижні (30.09-02.10) інтервенції Національного банку з продажу валюти склали 200 млн доларів США", - повідомили в НБУ.

За потреби Національний банк і надалі буде згладжувати надмірні коливання у бік знецінення і може повернутися до інтервенцій з купівлі валюти, якщо розпочнеться зворотний тренд.

"Водночас інтервенції Національного банку, як і раніше, не будуть спрямовуватися на фіксацію курсу на певному рівні. Курс гривні визначатиметься попитом і пропозицією на валютному ринку", - повідомили в НБУ.

Нагадаємо, на 3 жовтня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,86 грн/дол.

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