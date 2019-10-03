НБУ с начала недели потратил 200 млн долл. на поддержку гривны

"Объем международных резервов, который на протяжении последних месяцев колеблется в пределах 21-22 млрд долларов США, является достаточным для сглаживания текущих колебаний на валютном рынке. Так на этой неделе (30.09-02.10) интервенции Национального банка по продаже валюты составили 200 млн долларов США" , - сообщили в НБУ.

При необходимости Национальный банк и в дальнейшем будет сглаживать избыточные колебания в сторону обесценивания и может вернуться к интервенциям по покупке валюты, если начнется обратный тренд.

"Вместе с этим интервенции Национального банка, по-прежнему не будут направлены на фиксацию курса на определенном уровне. Курс гривны будет определяться спросом и предложением на валютном рынке", - сообщили в НБУ.

Напомним, на 3 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,86 грн/долл.