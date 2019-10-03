В НБУ спрогнозировали уровень инфляции на конец года
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Уровень инфляции на конец 2019 года в Украине может достичь 6,3%. Такой прогноз озвучил глава НБУ Яков Смолий на совместном брифинге с Премьер-министром Алексеем Гончаруком, передает УНН.
"Есть прогноз по инфляции до конца 2019 года. Это ориентировочно 6,3% по сравнению с предыдущим годом", - сообщил Смолий.
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Напомним, НБУ направит монетарную политику на снижение инфляции до 5%.
Ранее в S&P дали прогноз по инфляции в Украине.