У НБУ прогнозують зниження облікової ставки до 8% до кінця 2021 року
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Національний банк України планує до кінця 2021 року досягти рівня облікової ставки 8%. Про це заявив голова НБУ Яків Смолій під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, передає УНН.
”Прогнозуємо досягнення 8% рівня облікової ставки на кінець 2021 року”, - сказав Смолій.
Відзначимо, що у меморандумі між Кабміном і НБУ зазначено, що Нацбанк "застосовуватиме облікову ставку як основний монетарний інструмент впливу на інфляційні процеси та поступово знижуватиме її до 8% (на кінець 2021 року згідно з Інфляційним звітом за липень 2019 року) за умови зниження інфляції до цілі 5%".
Нагадаємо, у НБУ спрогнозували рівень інфляції на кінець року.