В НАПК внесли предписание директору травяного завода ФФУ: просят предоставить информацию
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании приняло решение о внесении предписания директору ООО "ФФУ Продакшн" Андрею Бондаренко, передает УНН со ссылкой на сообщение НАПК.
"Внесено предписание директору ООО" ФФУ Продакшн "Андрею Бондаренко в связи с невыполнением законных требований Национального агентства по предоставлению информации и документов", - говорится в сообщении.
В НАПК объяснили, что ООО "ФФУ Продакшн" по их запросу предоставил информацию, однако, не в полном объеме.
Запрос был направлен с целью "выяснения изложенных в сообщении одной из общественных организаций обстоятельств относительно возможных нарушений народным депутатом Украины Андреем Павелко требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности".
Напомним, НАПК проверяет декларацию нардепа Андрея Павелко, и срок этой проверки недавно был продлен на 30 дней.
Сам Павелко накануне призвал НАПК проверить его деятельность также и на предмет возможного конфликта интересов, поскольку такие полномочия относятся к сфере деятельности антикоррупционного агентства.
"Конечно же, НАПК обязано все проверить, я сам ... являюсь первым инициатором того, чтобы любые вопросы были проверены. Не вижу никаких проблем", - сказал политик представителям СМИ в начале июня.
Также напомним, в НАПК и НАБУ с заявлениями против Павелко обращалась ОО "Инициативы будущего".
Указанная общественная организация также была инициатором петиции с требованием проверить деятельность нардепа.
Впоследствии выяснилось, что ОО "Инициативы будущего" может быть причастна к медийной атаке на Федерацию футбола Украины, ее руководства и ООО "ФФУ Продакшн".