У НАЗК внесли припис директору трав’яного заводу ФФУ: просять надати інформацію
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму засіданні прийняло рішення про внесення припису директору ТОВ “ФФУ Продакшн” Андрію Бондаренку, передає УНН із посиланням на повідомлення НАЗК.
“Внесено припис директору ТОВ "ФФУ Продакшн" Андрію Бондаренку у зв’язку з невиконанням законних вимог Національного агентства щодо надання інформації та документів”, — йдеться у повідомленні.
У НАЗК пояснили, що ТОВ “ФФУ Продакшн” на їх запит надав інформацію, проте, не в повному обсязі.
Запит був надісланий з метою “з’ясування викладених у повідомленні однієї з громадських організацій обставин стосовно можливих порушень народним депутатом України Андрієм Павелком вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності”.
Нагадаємо, НАЗК перевіряє декларацію нардепа Андрія Павелка, і строк цієї перевірки нещодавно був продовжений на 30 днів.
Сам Павелко напередодні закликав НАЗК перевірити його діяльність також і на предмет можливого конфлікту інтересів, оскільки такі повноваження належать до сфери діяльності антикорупційного агентства.
“Звичайно ж, НАЗК зобов’язане все перевірити, я сам ... є першим ініціатором того, щоб будь-які питання були перевірені. Не бачу ніяких проблем”, — сказав політик представникам ЗМІ на початку червня.
Також нагадаємо, до НАЗК та НАБУ із заявами проти Павелка зверталася ГО “Ініціативи майбутнього”.
Вказана громадська організація також була ініціатором петиції із вимогою перевірити діяльність нардепа.
Згодом з’ясувалося, що ГО “Ініціативи майбутнього” може бути причетна до медійної атаки на Федерацію футболу України, її керівництва та ТОВ “ФФУ Продакшн”.