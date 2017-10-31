В НАПК разъяснили правила оформлений сообщений о коррупции

"Документ определяет последовательность действий должностных лиц НАПК при получении, регистрации, рассмотрении сообщений о нарушениях требований законов Украины "О предотвращении коррупции" и "О политических партиях в Украине". Соответствующие сообщения будут поступать в НАПК через специальную телефонную линию, официальный сайт, защищенную и общую электронную почту, другими средствами почтовой связи и на личном приеме граждан", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе отметили, что сообщения должны содержать информацию, например, о получении неправомерной выгоды, подарка, совместной работы близких родственников, нецелевого использования политическими партиями средств, выделенных из государственного бюджета на финансирование их уставной деятельности, включение в отчет политической партии об имуществе, доходы и расходы и обязательства финансового характера недостоверной информации и тому подобное.

Отмечается, что анонимные сообщения подлежат рассмотрению, если указанная в них информация касается конкретного лица, содержит фактические данные, которые могут быть проверены.

В ближайшее время порядок будет направлен на государственную регистрацию.

Напомним, НАПК проведет полную проверку электронной декларации еще пяти должностных лиц.