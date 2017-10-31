У НАЗК роз'яснили правила оформлень повідомлень про корупцію

"Документ визначає послідовність дій посадових осіб НАЗК при отриманні, реєстрації, попередньому розгляді повідомлень про порушення вимог законів України “Про запобігання корупції” та “Про політичні партії в Україні”. Відповідні повідомлення надходитимуть до НАЗК через спеціальну телефонну лінію, офіційний веб-сайт, захищену та загальну електронну пошту, іншими засобами поштового зв’язку та на особистому прийомі громадян", - йдеться в повідомленні.

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У прес-службі наголосили, що повідомлення мають містити інформацію, наприклад, щодо отримання неправомірної вигоди, подарунка, спільної роботи близьких родичів, нецільового використання політичними партіями коштів, виділених із державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності, включення до звіту політичної партії про майно, доходи та витрати і зобов’язання фінансового характеру недостовірної інформації тощо.

Зазначається, що анонімні повідомлення підлягають розгляду, якщо зазначена в них інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Найближчим часом Порядок буде направлений на державну реєстрацію.

Нагадаємо, НАЗК проведе повну перевірку е-декларацій ще п'яти посадовців.