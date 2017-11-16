В НАПК рассказали, чьи декларации проверяют чаще

"НАПК сформировал рейтинг категорий декларантов, проверка деклараций которых была начата по информации от физических и юридических лиц", - сообщили в Нацагенстве.

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак отметила, что в настоящее время большинство проверок деклараций начинается по информации, полученной от физических и юридических лиц с приведенными фактами о возможных правонарушениях субъекта декларирования в части отражения в декларации недостоверных данных.

"Так, среди субъектов декларирования, проверку деклараций которых было начато с февраля 2017 года, всего проверок пока начато в отношении должностных лиц органов местного самоуправления: депутатов местных советов, городских, поселковых, сельских голов, работников органов местного самоуправления", - отметили в НАПК.

Сейчас ТОП-10 категорий субъектов декларирования, в отношении которых в Национальное агентство поступает больше всего писем, обращений, жалоб и соответственно, в отношении которых были начаты полные проверки электронных деклараций, выглядит так:

Местное самоуправление - начато 73 полные проверки;

Народные депутаты Украины - 47;

Судьи - 45;

Полиция - 38;

Органы Государственной фискальной службы - 26;

Центральные органы исполнительной власти - 25;

Коммунальные/государственные предприятия - 15;

Областные государственные администрации - 12;

Вооруженные силы Украины - 4.

Ректоры высших учебных заведений, главные ректоры - по 4 начатых проверки.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции проводит полную проверку 456 электронных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления по 2015-2016 годы. Решение о результатах осуществления полной проверки декларации утверждены по 91 декларации", - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНН, Национальное агентство предотвращения коррупции в течение этого года осуществило 16 из 18 запланированных проверок органов государственной власти.