У НАЗК розповіли, чиї декларації перевіряють найчастіше
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції назвало ТОП-10 категорій суб’єктів декларування, стосовно яких були розпочаті повні перевірки електронних декларацій, передає УНН з посиланням на прес-службу НАЗК.
"НАЗК сформувало рейтинг категорій декларантів, перевірка декларацій яких була розпочата за інформацією від фізичних та юридичних осіб", - повідомили в нацагенстві.
Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак зауважила, що на даний час більшість перевірок декларацій розпочинається за інформацією, отриманою від фізичних та юридичних осіб з наведеними фактами про ймовірні правопорушення суб’єкта декларування в частині відображення у декларації недостовірних даних.
"Так, серед суб’єктів декларування, перевірку декларацій яких було розпочато з лютого 2017 року, найбільше перевірок наразі розпочато щодо посадових осіб органів місцевого самоврядування: депутатів місцевих рад, міських, селищних, сільських голів, працівників органів місцевого самоврядування", - - заначили в НАЗК.
Наразі, ТОП-10 категорій суб’єктів декларування, щодо яких до Національного агентства надходить найбільше листів, звернень, скарг і відповідно, стосовно яких були розпочаті повні перевірки електронних декларацій, виглядає так:
Місцеве самоврядування – розпочато 73 повні перевірки;
Народні депутати України – 47;
Судді – 45;
Поліція – 38;
Органи Державної фіскальної служби – 26;
Центральні органи виконавчої влади – 25;
Комунальні/державні підприємства – 15;
Обласні державні адміністрації - 12;
Збройні сили України - 4.
Ректори вищих навчальних закладів, головні ректори – по 4 розпочатих перевірки.
"Національне агентство з питань запобігання корупції проводить повну перевірку 456 електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2016 роки. Рішення про результати здійснення повної перевірки декларації затверджені щодо 91 декларації", - наголосили у відомстві.
Як повідомляв УНН, Національне агентство запобігання корупції впродовж цього року здійснило 16 із 18 запланованих перевірок органів державної влади.