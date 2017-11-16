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У НАЗК розповіли, чиї декларації перевіряють найчастіше

У НАЗК розповіли, чиї декларації перевіряють найчастіше

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції назвало ТОП-10 категорій суб’єктів декларування, стосовно яких були розпочаті повні перевірки електронних декларацій, передає УНН з посиланням на прес-службу НАЗК.

"НАЗК сформувало рейтинг категорій декларантів, перевірка декларацій яких була розпочата за інформацією від фізичних та юридичних осіб", - повідомили в нацагенстві.

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак зауважила, що на даний час більшість перевірок декларацій розпочинається за інформацією, отриманою від фізичних та юридичних осіб з наведеними фактами про ймовірні правопорушення суб’єкта декларування в частині відображення у декларації недостовірних даних.

"Так, серед суб’єктів декларування, перевірку декларацій яких було розпочато з лютого 2017 року, найбільше перевірок наразі розпочато щодо посадових осіб органів місцевого самоврядування: депутатів місцевих рад, міських, селищних, сільських голів, працівників органів місцевого самоврядування", - - заначили в НАЗК.

Наразі, ТОП-10 категорій суб’єктів декларування, щодо яких до Національного агентства надходить найбільше листів, звернень, скарг і відповідно, стосовно яких були розпочаті повні перевірки електронних декларацій, виглядає так:

Місцеве самоврядування – розпочато 73 повні перевірки;

Народні депутати України – 47;

Судді – 45;

Поліція – 38;

Органи Державної фіскальної служби – 26;

Центральні органи виконавчої влади – 25;

Комунальні/державні підприємства – 15;

Обласні державні адміністрації - 12;

Збройні сили України - 4.

Ректори вищих навчальних закладів, головні ректори – по 4 розпочатих перевірки.

"Національне агентство з питань запобігання корупції проводить повну перевірку 456 електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2016 роки. Рішення про результати здійснення повної перевірки декларації затверджені щодо 91 декларації", - наголосили у відомстві.

Як повідомляв УНН, Національне агентство запобігання корупції впродовж цього року здійснило 16 із 18 запланованих перевірок органів державної влади.

Українські Національні Новини

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