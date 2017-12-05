В Нацполицию поступило поручение о розыске Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Национальную полицию Украины поступило поручение Генеральной прокуратуры Украины об объявлении в розыск экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили. Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины, передает УНН.
"Национальная полиция Украины подтверждает, что следователь Генеральной прокуратуры Украины вынес постановление об объявлении в розыск подозреваемого лица - гражданина Саакашвили Михеила Николозовича 21.12.1967 года рождения", - говорится в сообщении на сайте Нацполиции.
Осуществление розыска поручено Национальной полиции и Службе безопасности Украины, отметили в департаменте.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.