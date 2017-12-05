В Нацполицию поступило поручение о розыске Саакашвили

"Национальная полиция Украины подтверждает, что следователь Генеральной прокуратуры Украины вынес постановление об объявлении в розыск подозреваемого лица - гражданина Саакашвили Михеила Николозовича 21.12.1967 года рождения", - говорится в сообщении на сайте Нацполиции.

Осуществление розыска поручено Национальной полиции и Службе безопасности Украины, отметили в департаменте.

Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.