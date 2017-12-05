У Нацполіцію надійшло доручення про розшук Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. До Національної поліції України надійшло доручення Генеральної прокуратури України про оголошення в розшук екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі. Про це повідомляє департамент комунікації Національної поліції України, передає УНН.
“Національна поліція України підтверджує, що слідчий Генеральної прокуратури України виніс постанову про оголошення в розшук підозрюваної особи — громадянина Саакашвілі Міхеіла Ніколозовича 21.12.1967 року народження”, — сказано в повідомленні на сайті Нацполіції.
Здійснення розшуку доручено Національній поліції та Службі безпеки України, зазначили в департаменті.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченка влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.