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У Нацполіцію надійшло доручення про розшук Саакашвілі

У Нацполіцію надійшло доручення про розшук Саакашвілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. До Національної поліції України надійшло доручення Генеральної прокуратури України про оголошення в розшук екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі. Про це повідомляє департамент комунікації Національної поліції України, передає УНН.

“Національна поліція України підтверджує, що слідчий Генеральної прокуратури України виніс постанову про оголошення в розшук підозрюваної особи — громадянина Саакашвілі Міхеіла Ніколозовича 21.12.1967 року народження”, — сказано в повідомленні на сайті Нацполіції.

Здійснення розшуку доручено Національній поліції та Службі безпеки України, зазначили в департаменті.

Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченка влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.

Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.

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