В НАТО отреагировали на возможное развертывание боевых самолетов РФ в Крыму

"Сообщение о том, что Россия планирует отправить дополнительные военные самолеты в Крым стало вершиной значительного наращивания военной мощи России на полуострове, с тех пор как она незаконно аннексировала Крым от Украины в 2014 году", - отметили в НАТО.

В Альянсе отметили, что продолжающаяся милитаризация Россией Крыма, Черного и Азовского морей создает угрозу суверенитету Украины и подрывает стабильность в регионе в целом.

"Союзники по НАТО обеспокоены усилением напряженности в Азовском море и вокруг него. Россия должна освободить украинских моряков и корабли, которые она захватила в прошлом месяце", - подчеркнули в НАТО, добавив, что альянс сохраняет бдительность и следит за развитием событий в регионе.

Отметим, ранее некоторые СМИ сообщили о том, что Российское министерство обороны в понедельник заявило, что "вернет" более 10 боевых самолетов в Крым. В министерстве сообщили, что истребители, в том числе Су-27 и Су-30, будут отправлены на аннексированную украинскую территорию в рамках "постоянного развертывания".

Как сообщал УНН, в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в подготовке "провокации" на админграницах с Крымом.