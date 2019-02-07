В НАТО прокомментировали изменения в Конституцию Украины

"Мы признаем стремление Украины присоединиться к Альянсу и солидарность НАТО с Украиной является твердой", - отметили в НАТО.



Представитель Альянса отметил, что в НАТО приветствуют прогресс, достигнутый в осуществлении реформ в Украине, и призывают Украину продолжать путь реформ.



"Это имеет решающее значение для процветания и мира в Украине и для стабильности в евроатлантическом регионе", - подчеркнул собеседник.



Как сообщал УНН, 7 февраля Верховная Рада поддержала законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО. Соответствующее решение поддержали 334 народных депутатов.