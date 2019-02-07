У НАТО прокоментували зміни до Конституції України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Північноатлантичний альянс визнає прагнення України приєднатися до НАТО. Про це в коментарі УНН про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО заявив офіційний представник Альянсу.
"Ми визнаємо прагнення України приєднатися до Альянсу і солідарність НАТО з Україною є твердою", - зазначили у НАТО.
Представник Альянсу зазначив, що у НАТО вітають прогрес, досягнутий у здійсненні реформ в Україну, і закликають Україну продовжувати шлях реформ.
"Це має вирішальне значення для процвітання та миру в Україні та для стабільності в євроатлантичному регіоні", - підкреслив співрозмовник.
Як повідомляв УНН, 7 лютого Верховна Рада підтримала законопроект №9037 про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО. Відповідне рішення підтримали 334 народних депутатів.